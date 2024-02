Sine divulga calendário do atendimento itinerante para fevereiro - Raimundo Brasil

Sine divulga calendário do atendimento itinerante para fevereiroRaimundo Brasil

Publicado 22/02/2024 08:00 | Atualizado 22/02/2024 08:52

Resende divulgou um calendário do projeto Sine Itinerante para fevereiro. A iniciativa visa levar parte dos serviços oferecidos pelo departamento até os moradores dos bairros mais afastados da sede do órgão.

Os atendimentos periódicos oferecem serviços de cadastramento de currículo, orientação sobre a Carteira de Trabalho digital, agendamento de Seguro-Desemprego, além de esclarecer dúvidas trabalhistas da população.

Para receber atendimento, basta comparecer aos locais agendados entre 9h e 12h com um documento oficial com foto e o currículo atualizado, caso necessário. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (24) 3360-6238.

Cronograma completo de fevereiro (9h às 12h):

22/02 - Cras Centro POP

23/02 - Cras Jardim Esperança

26/02 - Cras Itinerante em Bulhões

28/02 - Cras Toyota

29/02 - Cras Parque Minas Gerais