Publicado 11/02/2024 15:51

Um homem foi morto a tiros na sexta-feira (9) em Resende. O caso aconteceu no bairro Paraíso.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima morreu no local. A Polícia Civil realizou uma perícia para iniciar as investigações.

O corpo foi levado pelos bombeiros para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda.

O crime foi registrado na 89ª Delegacia Policial de Resende. Até o momento, ninguém foi preso.