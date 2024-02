PRF recupera veículo com sinais de adulteração em Resende - Divulgação

Publicado 02/02/2024 17:00 | Atualizado 02/02/2024 17:43

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou nesta sexta-feira (2) um veículo com sinais identificadores adulterados em Resende. A fiscalização é decorrente da “Operação Palladium” que reforça o policiamento nas rodovias federais do Rio de Janeiro.

Nas últimas 24h, foram outras três ocorrências em Campos dos Goytacazes, na região Norte-Fluminense, e uma em Seropédica, na Baixada Fluminense. Os veículos apresentaram registros de roubo/furto e foram recuperados.

No mês passado, em janeiro, a PRF recuperou 74 veículos que estavam com registros de roubo/furto ou que apresentaram sinais identificadores adulterados.

O Sistema Nacional de Alarmes (SINAL) da PRF é a ferramenta tecnológica que supre uma importante necessidade, pois disponibiliza aos policiais rodoviários federais em todo o país, imediatamente após o registro, informações de ocorrências de furto/roubo de veículos, tornando-se uma eficiente ferramenta no combate a esse tipo de crime.

O registro no SINAL também pode ser feito por telefone. Basta ligar para o número de emergência da Polícia Rodoviária Federal, o 191. Mas é importante esclarecer que o registro no sistema da PRF não substitui a confecção do Boletim de Ocorrência na Polícia Civil.