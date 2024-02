Pérolas Negras planta 2.600 mudas em parceria com a Cedae em Resende - Dviulgação

Pérolas Negras planta 2.600 mudas em parceria com a Cedae em Resende Dviulgação

Publicado 01/02/2024 19:00 | Atualizado 01/02/2024 19:15

A Academia Pérolas Negras deu um passo importante na campanha “Cada gol = 100 árvores” neste mês. Em parceria com o programa Replantando Vida, da Cedae, 15 pessoas privadas de liberdade participaram do plantio de 2.600 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, na Fazenda Água Boa, na Serrinha do Alambari.

Desde o início da campanha de reflorestamento, o Pérolas Negras já plantou 7.400 árvores em três regiões: Serrinha do Alambari, Itatiaia e Pindamonhangaba. As espécies plantadas em janeiro incluem ingá branco, goiabeira, cajá mirim e pau-viola, todas cultivadas no viveiro florestal da Cedae, localizado na Penitenciária Luiz Fernandes Bandeira Duarte, em Bulhões.

Alan Abreu, engenheiro florestal da Cedae, reforça a importância da parceria com o Pérolas Negras para o reflorestamento da região Sul Fluminense. “Quando chegamos aqui, procuramos parceiros que já estavam trabalhando nessa área, como o Pérolas Negras, com quem já trabalhamos na campanha de 100 mudas para cada gol. A Cedae precisava de algumas áreas para reflorestamento e o Pérolas já tinha mobilizado algumas aqui na Serrinha do Alambari, que está próxima de várias nascentes, que abastece o Rio Alambari, grande contribuinte para o Paraíba do Sul”, explica.

Os participantes do programa Replantando Vida atuam na base florestal da penitenciária de Resende e recebem remuneração pelo serviço prestado, auxílios transporte e alimentação, além do benefício de redução de um dia de pena para cada três dias trabalhados.