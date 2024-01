Treinadores do Pérolas Negras concluem curso na CBF - Divulgação

Treinadores do Pérolas Negras concluem curso na CBFDivulgação

Publicado 30/01/2024 19:00 | Atualizado 30/01/2024 19:17

O técnico da equipe profissional do Pérolas Negras, João Medina, e o técnico da equipe feminina, Gustavo Freitas, concluíram o curso para tirar a Licença B da Confederação Brasileira de Futebol, na CBF Academy. O curso capacita, ainda mais, os profissionais da Academia.

Foram oito dias de aulas presenciais, teóricas e práticas, no Clube da Aeronáutica, na Barra da Tijuca. Antes, Medina e Gustavo fizeram dois meses de aulas online.

Há seis anos trabalhando no Pérolas Negras, João Medina destacou a importância de participar do curso. “Foi uma maratona de conhecimento. De 8h às 18h, todos os dias. Tivemos aulas com os maiores acadêmicos do futebol brasileiro. Além de tudo, tivemos a chance de trocar conhecimento com muitos treinadores, auxiliares, analistas, preparadores e jogadores de todo Brasil".

A Licença B é destinada aos profissionais que atuam ou pretendem atuar na posição de treinador em nível de formação de atletas, em equipes de categoria de base de clubes e demais organizações do futebol.