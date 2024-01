Liga Resendense de Beach Tennis aponta alta procura de atletas no Sul do Rio - Divulgação

Publicado 26/01/2024 09:00 | Atualizado 26/01/2024 09:50

Os preparativos para a Liga Resendense de Beach Tennis estão a todo vapor. As inscrições foram aceitas até o último dia 15, garantindo kits e surpresas para os atletas. No momento, pela quantidade de inscritos, as associações estão pausadas.

Os organizadores se reuniram com empresários da área da região no início do mês para apresentar o regulamento e calendário da Liga, debater ideias e afinar detalhes da competição, que começa em março. Os inscritos participarão de um coquetel de lançamento, que está previsto para acontecer em fevereiro.

A Liga é composta por quatro fases classificatórias para a etapa final. As seis melhores duplas chegarão a última etapa. Os inscritos na Liga podem participar de torneios ao longo deste ano e diversas surpresas prometidas pela organização.

Idealizado pela atleta Carla Caetano e a publicitária Carolina Llerena, o objetivo da liga é desenvolver e impulsionar o esporte no município, além de trazer uma atividade para todas as idades.