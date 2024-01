Homem é preso por porte ilegal de armas em Resende - Divulgação

Publicado 25/01/2024 07:00 | Atualizado 25/01/2024 15:56

Um homem, de 47 anos, foi preso por porte ilegal de armas na quarta-feira (24) em Resende. Ele foi encontrado em um sítio na área rural da cidade.

De acordo com a Polícia Civil, o imóvel era utilizado por uma facção criminosa como como dormitório e para guardar armas e drogas. No local, os agentes não encontraram os suspeitos, mas encontraram o dono do sítio.

Dentro da casa foram apreendidos armas e munições. Também foram encontrados cachorros em situação de maus-tratos. O dono do sítio foi levado para a 89ª DP de Resende, onde foi autuado por porte ilegal de armas de fogo e maus-tratos.