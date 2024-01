Cadetes da Aman participam de Operação com Escola Naval e Força Aérea - Divulgação

Publicado 24/01/2024 08:00 | Atualizado 24/01/2024 10:10

Quatro cadetes do 4° ano da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) participam entre os dias 11 de janeiro e 4 de fevereiro da Operação Aspirantex 2024, juntamente com os aspirantes da Escola Naval e cadetes da Academia da Força Aérea Brasileira.

A operação, realizada pela Marinha do Brasil, é dividida em fases de mar e de porto e tem o objetivo de contribuir para o incremento do adestramento dos meios navais e aeronavais da Esquadra e para a familiarização dos Aspirantes da Escola Naval, com a vida no mar.

No trajeto, os cadetes participam e conhecem os exercícios operativos, de caráter estritamente militar, envolvendo os meios navais e aeronavais da Esquadra, tais como: treinamentos de manobras táticas entre navios, navegação, transferência de carga no mar, funcionamento de sistemas de bordo, como os radares e as máquinas, e guarnecimentos de situações especiais e de emergência, como os Postos de Abandono.

O exercício irá percorrer o litoral brasileiro com a previsão de paradas em Fortaleza (CE), Natal (RN), Cabedelo (PB), Recife (PE), Maceió (AL) e Salvador (BA), onde serão realizadas ações cívico-sociais, com o objetivo de prestar assistência médica e social à população.