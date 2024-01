Interessados devem ter entre 18 e 35 anos, boa saúde geral e nunca ter tido câncer - Raimundo Brasil

Publicado 23/01/2024 18:48

A campanha de cadastro para doadores de medula óssea em Resende ultrapassou a barreira dos 50 cadastros. Agora, são 53 voluntários. Para ser um doador, os cadastros podem ser feitos de segunda a sexta, das 8h às 11h e das 13h às 15h, no Núcleo de Hemoterapia de Resende, que fica anexo ao Hospital de Emergência. A iniciativa tem como requisitos doadores entre 18 e 35 anos, boa saúde geral e nunca ter tido câncer.

A doação pode ser realizada de duas formas: através da coleta de sangue periférico, como se fosse uma doação de sangue comum, todavia o doador vai tomar uma medicação 5 dias antes da doação, precedida por um tratamento que estimula a medula óssea; ou por punção dos ossos da bacia, um procedimento seguro e sem cortes, realizado sob anestesia.

Além de enfatizar a importância do cadastro, a iniciativa busca desmistificar o processo de doação, mostrando que ele é seguro e fundamental para salvar vidas. Com esse progresso significativo, a esperança é que mais voluntários se juntem à causa, aumentando as chances de compatibilidade e sucesso nos tratamentos. A campanha segue aberta, convidando todos que atendam aos requisitos a se cadastrarem.