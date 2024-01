Resende divulga programação de pré-carnaval - Divulgação

Publicado 23/01/2024 18:38 | Atualizado 23/01/2024 18:38

A Secretaria Municipal de Comunicação Social e Eventos de Resende divulgou a programação de Pré-Carnaval da cidade em 2024. A festa prevê atrações nos dias 27 e 28 de janeiro e 3 e 4 de fevereiro na Avenida Beira-Rio.

No sábado, dia 27, a folia começa às 15h com um DJ e segue às 16h com apresentação do grupo Nosso Lema e às 18h, com Letty. Fechando o primeiro fim de semana de festa, no dia 28, dois blocos se apresentam: o Vai Com Tudo Alto dos Passos e o Tamborim de Ouro, da Vila Araujo. Às 15h tem DJ, com Diogo Senna se apresentando às 16h e Baile da Mari às 18h.

O segundo final de semana de Pré-Carnaval de Resende chega recheado de atrações para todas as idades. Às 15h tem Bloquinho da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Às 16h tem “Uma Só Voz”, com a banda Mistureba se apresentando às 18h.

No domingo, dia 4, às 15h, tem encontro de blocos, com os blocos: Império do Sol, de Engenheiro Passos, Vai Quem Quer, do bairro Ipiranga, Bloco dos Universitários e o tradicional Bloco Recreativo de Embalo da Grande Alegria - B.R.E.G.A, da Cidade Alegria. Depois, Quartetum Brasil se apresenta às 16h e o Cordão da Bola Preta entra em cena às 18h.