Objetivo é intensificar as ações no combate à dengueRaimundo Brasil

Publicado 19/01/2024 14:00 | Atualizado 19/01/2024 18:12

A Secretaria Municipal de Saúde de Resende anunciou a expansão do calendário do itinerário do carro fumacê. O objetivo é intensificar o combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

O novo cronograma foi elaborado para garantir que áreas adicionais sejam atendidas, aumentando a eficácia no controle dos mosquitos.

A tecnologia Ultra Baixo Volume (UBV), caracterizada pela aplicação de inseticida em forma de neblina, permite uma dispersão mais ampla e eficiente, alcançando até os locais mais inacessíveis onde os mosquitos podem se proliferar.

Cronograma completo:

20/01

Boa Vista I e II, Casa da Lua e Condomínio Morada das Agulhas

Mirante das Agulhas, Morada do Bosque e Nova Resende

21/01

Vila Alegria (Mutirão), Campo de Aviação e Baixada Olaria

22/01

Centro, Barbosa Lima, Montese I e II e Itapuca

23/01

Comercial, Campos Elíseos, Vila Araújo e Jardim Tropical

Santa Isabel, Elite, Morada da Felicidade e Vila Hulda

24/01

Morada do Castelo, Monet, Jardim Esperança e Fazenda da Barra I

Morada da Colina I e II e Residencial Limeira

25/01

Vila Julieta e Manejo

26/01

Parque Minas Gerais, Fazenda da Barra III, Morada da Barra, Maria Cândida

Liberdade e Nova Liberdade

27/01

Santa Cecília e Jardim Jalisco

28/01

Jardim Brasília I e II, Ipiranga I e II, Condomínio do Tácito e Vila Elisabete

29/01

Parque Embaixador, Fazenda da Barra II, Campo Belo e Jardim do Sol

Tangará, Vila Adelaide, Vila Central, Alto dos Passos e Vila Moderna

30/01

Morro do Cruzeiro, Castelo Branco I e II e Santo Amaro

31/01

Vicentina I e II e Paraíso

01/02

Cabral, Alambari, Vila Nova, Lavapés, Morro do Batista e Morro do Machado

02/02

São Caetano I e II, Novo Surubi, Surubi Velho e Vila Verde

03/02

Centro, Barbosa Lima, Montese I e II

04/02

Comercial, Campos Elíseos, Vila Araújo e Jardim Tropical

05/02

Engenheiro Passos, Morada do Castelo, Monet, Jardim Esperança e Fazenda da Barra I

06/02

Parque Minas Gerais, Fazenda da Barra III, Morada da Barra e Maria Cândida

07/02

Parque Embaixador, Fazenda da Barra II, Campo Belo e Jardim do Sol

08/02

Morro do Cruzeiro e Castelo Branco I e II

09/02

Paraíso

10/02

Cabral e Alambari

11/02

São Caetano I e II e Engenheiro Passos