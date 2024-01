Exército troca comando da Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende - Leonardo Souto/Aman

Publicado 17/01/2024 18:00 | Atualizado 17/01/2024 18:44

A Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) realiza na próxima terça-feira (23) a solenidade de passagem de comando do General de Brigada João Felipe Dias Alves para o General de Brigada Marcus Vinicius Gomes Bonifacio. Natural de Miguel Pereira/RJ, aos 52 anos, ele será o 46º comandante da instituição. A cerimônia principal será às 11h no Pátio Duque de Caxias.



As atividades começam às 9h com as Honras de Gala na Avenida do Exército, seguida da inauguração do retrato do General Felipe na galeria dos Comandantes. A passagem de comando contará com a presença dos Oficiais, Cadetes, militares do Batalhão de Comando e Serviços - “Batalhão Agulhas Negras” e convidados.

Natural de Miguel Pereira/RJ, tem 52 anos. Marcus Vinicius ingressou no Exército em 1987, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, na cidade de Campinas/SP, tendo sido declarado Aspirante a Oficial da Arma de Infantaria em 1993. Anteriormente, o General Vinicius comandava a 22ª Brigada de Infantaria de Selva, “Brigada Foz do Amazonas”, em Macapá/AP. Como Coronel na Aman, o General Vinicius comandou o Curso de Infantaria e o Corpo de Cadetes.



O General de Brigada João Felipe Dias Alves iniciou o seu período de comando na Aman no dia 12 de abril de 2022. Agora, ele atuará como Diretor de Educação Superior Militar (DESMil), na cidade do Rio de Janeiro.