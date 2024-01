Motorista e duas crianças ficam feridos em acidente em Resende - Divulgação

Publicado 15/01/2024 19:26

Um motorista, de 41 anos, e duas crianças, de 6 e 10, ficaram feridos em um capotamento nesta segunda-feira (15) em Resende. O acidente aocnteceu no km 313 da Via Dutra, no sentido Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os três sofreram ferimentos leves e foram levados para o Hospital de Emergência de Resende. A unidade não atualizou o estado de saúde deles.

Um outro passageiro, de 42 anos, não se feriu no acidente.