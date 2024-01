Chuva forte causa transtornos em Resende - Divulgação

Publicado 11/01/2024 06:00 | Atualizado 11/01/2024 16:12

Uma chuva forte causou transtornos na quarta-feira (10) em Resende. De acordo com a Defesa Civil, choveu 39 milímetros em menos de uma hora. As rajadas de vento atingiram 61,5 km/h. Os bairros mais atingidos foram o Manejo, Jardim Jalisco e Nova Liberdade.

Nestas localidades diversas árvores caíram, mas ninguém ficou ferido. Em frente ao Parque das Águas, no Jardim Jalisco, a lona da estrutura de um palco chegou a voar com a força do vento.

Em caso de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.