Resende abre processo seletivo para a Secretaria Municipal de SaúdeDiuvlgação

Publicado 10/01/2024 18:58

A Secretaria Municipal de Administração de Resende abriu as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para contratação por tempo determinado para atuação na Secretaria Municipal de Saúde. As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de janeiro. Os profissionais devem se inscrever exclusivamente de forma presencial, em dias úteis, das 13h às 16h30, na Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração, localizada na Rua Augusto Xavier de Lima, n°251, no bairro Jardim Jalisco.

O processo seletivo é para contratação por tempo determinado de seis meses devido à necessidade temporária e excepcional. As vagas são destinadas a Médico Clínico Geral, Enfermeiro, Técnico de Laboratório e Técnico de Enfermagem. Para participar do processo seletivo, os profissionais devem seguir requisitos conforme o edital n°001/2024. Entre eles, o interessado deve ter idade mínima de 18 anos completos, ser brasileiro nato ou naturalizado, estar em dia com as obrigações eleitorais, possuir Diploma correspondente ao cargo e os homens devem estar quites com o Serviço Militar. Vale destacar que será reservado 5% do número de vagas para contratação de pessoas com deficiência.

No ato da inscrição, os candidatos devem apresentar os seguintes documentos: ficha de inscrição, currículo atualizado, formulário de entrega de títulos e tempo de serviço. Além de cópias do RG e CPF, e comprovante de residência. O processo seletivo consiste em análise de currículo e avaliação de títulos, avaliados de forma classificatória e eliminatória.