Primeira "Socialzinha no Parque" acontece nesta sexta-feira - Divulgação

Publicado 09/01/2024 12:00 | Atualizado 09/01/2024 18:20

A Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda de Resende realiza nesta sexta-feira (12) a primeira edição de 2024 da “Socialzinha no Parque”. O projeto começa às 19h no Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco.



Se apresentam nesta edição o grupo Xoxote e o cantor Paulo Toró. A programação conta ainda com a participação especial da dupla Thiago e Rodrigo (Os diferentes).

O evento terá área kids, barracas e food trucks, com opções de lazer para toda a família. A entrada é de graça.