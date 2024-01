Escola das Artes abre inscrições para cursos de música - Raimundo Brasil

Publicado 05/01/2024 17:00 | Atualizado 05/01/2024 17:48

A Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda de Resende abre as inscrições para os cursos de Iniciação em Música da Escola das Artes Maestro Vicente Aniceto Senna. O período de inscrição é para o 1° Semestre de 2024 do dia 08 de janeiro até 02 de fevereiro, com início das aulas previsto para o dia 5 de fevereiro.

Os cursos são oferecidos de forma semestral, com vagas destinadas para crianças e adultos, preferencialmente para crianças e adolescentes da rede pública de ensino. As inscrições serão realizadas presencialmente na secretaria da Escola das Artes Maestro Vicente Aniceto Senna, localizada na Rua Dr. Luiz da Rocha Miranda, n°117, no Centro. O atendimento será de segunda a sexta de 12h às 17h.

Para realizar a inscrição é necessário que o candidato apresente os seguintes documentos: uma foto ¾, cópia de comprovante de residência, cópia de identidade/cpf ou certidão de nascimento e para o aluno menor de idade é necessário a cópia do RG do responsável. Vale lembrar que para o candidato menor de 18 anos, a inscrição só poderá ser realizada pelo responsável.

Cursos oferecidos:

Musicalização Infantil: Flauta Doce- 5 a 8 anos de idade

Iniciação Musical: Violão, teclado, canto/coral/técnica vocal- 8 a 12 anos

Iniciação Musical: Violão, teclado, contrabaixo, guitarra, canto/coral/técnica vocal- a partir dos 12 anos, sem limite de idade , conforme disponibilidade de vagas



O horário de funcionamento da escola é de segunda a sexta, entre 8h às 17h. As aulas têm início no dia 5 de fevereiro, cada aluno terá aula uma vez na semana, por modalidade de instrumento com duração de 50 minutos. Para mais informações entre em contato através do telefone (24) 3354-6971 ou pelo email escolademusicaderesende@gmail.com.