Confira a programação das feiras livres no fim de ano - Douglas Pacheco

Publicado 29/12/2023 12:00 | Atualizado 29/12/2023 16:09

Por conta das comemorações de fim de ano, foi preparada uma programação especial para que os moradores de Resende possam comprar os alimentos fresquinhos e fazer suas últimas confraternizações nas Feiras Livres da cidade.

No sábado (30), a Feira que acontece na Rua Projetada A, na Morada do Contorno, terá as barracas das 7h às 12h. Para garantir uma virada de ano especial, o espaço foi disponibilizado para feirantes no dia 31 de dezembro, mesmo sem atividades programadas.