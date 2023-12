Publicado 28/12/2023 07:00

Um homem, de 31 anos, que estava foragido da Justiça pelos crimes de aquisição e armazenamento de material com conteúdo de exploração sexual infantil, foi preso na quarta-feira (27) em Resende.

As diligências foram realizadas no bairro Campos Elíseos, pelo Grupo de Capturas do Núcleo de Operações da Delegacia de Polícia Federal em Volta Redonda/RJ. O mandado de prisão cumprido foi expedido pela 2ª Vara Federal de Volta Redonda.

Após as formalidades decorrentes da prisão judicial, o homem será encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.