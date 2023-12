Com alta de casos de dengue, Resende monta cronograma de fumacê - Gleisiane Carvalho

Publicado 26/12/2023 09:00 | Atualizado 26/12/2023 11:03

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), ligado à Secretaria Municipal de Saúde de Resende, divulgou uma programação do Fumacê para os próximos dias e início do mês de janeiro. O veículo passará por cerca de 28 pontos da cidade, desta terça-feira, 26 de dezembro até o dia 5 de janeiro de 2024.

Os primeiros bairros contemplados pelo Fumacê nesta terça-feira (26) serão Morada do Contorno e Jardim Primavera I, II e III. O Centro de Controle de Zoonoses reforça que o equipamento UBV é indicado para controle de fêmea adulta do Aedes Aegypti, e aplicado em situações de emergências como o aumento no número de casos de dengue e quando o controle preventivo não foi suficiente.

A ação será aplicada nos períodos da manhã ou da tarde pelos bairros de Resende. Este equipamento UBV libera partículas menores, com melhor alcance e atingindo uma cobertura maior. O equipamento é mais moderno e recomendado pelo Ministério da Saúde.

Confira a programação de Fumacê:

Morada do Contorno - 26/12

Jardim Primavera I, II e III - 26/12

Toyota I e II - 27/12

Vila Isabel/Santo André - 27/12

Cidade Alegria/Alegria II - 28/12

Jardim Beira Rio/ Jardim Alegria/ Nova Alegria - 29/12

Boa Vista I e II/Casa da Lua - 02/01

Condomínio Morada das Agulhas/Mirante das Agulhas/Morada do Bosque/Nova Resende - 02/01

Vila Alegria (Mutirão)/Campo de Aviação - 03/01

Baixada da Olaria - 03/01

Itapuca - 04/01

Santa Isabel/Elite - 05/01

Morada da Felicidade/Vila Hulda - 05/01