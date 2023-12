Segundo população, agentes chegam atirando e agem de forma agressiva durante as abordagens na comunidade - Divulgação

Publicado 22/12/2023 15:42 | Atualizado 22/12/2023 16:15

Moradores do bairro Fazenda da Barra 3, em Resende, estão indignados com a forma como vêm sendo tratados por policiais militares (PM). Segundo a população da comunidade, os agentes chegam atirando e agem de forma truculenta durante as abordagens.

Na última segunda-feira (18), adolescentes foram enfileirados deitados no chão na frente dos vizinhos e teriam sido agredidos. O argumento era de que eles seriam suspeitos. Após a revista, nada de ilícito foi encontrado e todos foram liberados.

policial chega a empurrar um morador e aponta a arma para ele. Algumas pessoas pedem para que todos os vizinhos saem na rua para testemunhar a ação dos PM's. Em vídeos obtidos com exclusividade pelo jornal O Dia, moradores aparecem revoltados com os policiais diante da cena que classificam como desrespeitosa. UmAlgumas pessoas pedem para que todos os vizinhos saem na rua para testemunhar a ação dos PM's. VEJA O VÍDEO NESTE LINK.

De acordo com os moradores, que preferiram não se identificar por segurança e medo de represália, os policiais são ríspidos, incluindo com crianças e adolescentes, apontam armas e entram nas casas, com a alegação de que estão à procura de drogas. "Eu não tenho culpa de morar em um local que tem tráfico. Nós merecemos respeito. Não é porque somos negros que somos bandidos", afirma.

Algumas pessoas já chegaram a procurar ajuda do 37º Batalhão da PM, mas os casos de violência policial continuam acontecendo. "Quando a gente reclama fica pior para a gente. Estamos vivendo um inferno. Outro dia eles entraram com o blindado no condomínio e quebraram o portão. Não havia necessidade. O portão estava aberto. Mas eles preferiram entrar com tudo e danificar", explica.

não é a primeira vez que moradores de comunidades periféricas de Resende reclamam da ação da Polícia Militar. Em março deste ano, uma operação contra o tráfico terminou na morte de dois trabalhadores no bairro Baixada da Olaria. Familiares das vítimas disseram que os agentes chegaram no bairro atirando e atingiram os dois homens.

Em nota, a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM) informou que o comando do 37° BPM (Resende) realiza ações na região com foco no tráfico de drogas e na remoção de barricadas. O patrulhamento está reforçado no bairro por tempo indeterminado. Ainda de acordo com o comando da unidade, não há registro de denúncia neste sentido.

Destacou que não compactua com quaisquer desvios de conduta cometidos por policiais militares, punindo com rigor os envolvidos quando constatados os fatos. Disse ainda que a Ouvidoria da SEPM está sempre à disposição dos cidadãos para qualquer denúncia através do telefone (21) 2334-6045 ou e-mail ouvidoria_controladoria@pmerj.rj.gov.br. A Corregedoria Geral também pode ser contactada através do telefone (21) 2725-9098 ou ainda pelo site https://www.cintpm.rj.gov.br/. O anonimato é garantido.

A corporação reiterou que o protocolo de abordagem segue normas rígidas. Os policiais são treinados com base em regulamentos técnicos e com normativas específicas, visando sempre minimizar possíveis danos colaterais durante o exercício de suas funções. O princípio da abordagem visa a aproximação cautelosa até o contato com o cidadão.