Disque Denúncia oferece R$ 5 mil por informações de fuzil roubado da Aman - Divulgação

Publicado 19/12/2023 10:00 | Atualizado 19/12/2023 16:37

O Disque Denúncia está oferecendo R$ 5 mil por informações que levem à recuperação do fuzil roubado da Aman, em Resende. O crime aconteceu no dia 12 de novembro desse ano dentro da Academia Militar das Agulhas Negras.

Na época, um fuzil FAL 7.62mm foi roubado de um soldado que estava de serviço na área do Batalhão de Comando e Serviços (BCSv). Militares chegaram a ficar aquartelados.

O Comando do Batalhão determinou a instauração de um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as circunstâncias do ocorrido e identificar os responsáveis.

Informações sobre o paradeiro da arma e dos suspeitos do crime podem ser denunciados pelos seguintes canais: Central de atendimento: 0300-253-1177; WhatsApp: (21) 99973-1177; e Aplicativo: Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.