Foragido da Justiça por envolvimento na morte de PM é preso em Resende Divulgação

Publicado 15/12/2023 11:32

Um foragido da Justiça, acusado de envolvimento na morte de um policial militar (PM), foi preso na quinta-feira (14) em Resende. O homem, de 42 anos, foi encontrado no bairro Itapuca.

O crime aconteceu em setembro de 2019 . O sargento da Polícia Militar, Alexandre Balbino Silva, estava com seu carro parado em um posto de combustível quando pelo menos três bandidos armados desceram de um veículo atirando. Após os disparos, os criminosos fugiram levando a arma do agente.

Segundo a PM, nesta quinta, os policiais receberam uma informação através do Disque Denúncia de que o foragido estava no local. Além do homicídio, também havia contra ele um mandado de prisão por roubo e extorsão. Ele já havia sido preso em novembro de 2019 pelo envolvimento na morte do policial.

O foragido foi levado para a 89ª Delegacia Policial de Resende. Depois, ele foi encaminhado à unidade prisional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), onde ficará à disposição da Justiça.