Câmara Municipal recebe seminário Laço Branco - Raimundo Brasil

Câmara Municipal recebe seminário Laço BrancoRaimundo Brasil

Publicado 13/12/2023 13:00 | Atualizado 13/12/2023 14:13

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Resende realiza nesta quinta-feira (14) o Seminário Laço Branco. O objetivo é sensibilizar os homens sobre a conscientização do combate à violência contra a mulher.

O evento acontece às 14h no plenário da Câmara Municipal, na Praça Oliveira Botelho, n°262, no Centro. O debate será mediado pelo psicólogo e coordenador do serviço de educação e responsabilização do homem da Secretaria de Estado da Mulher, Paulo Sarcon.

Além da palestra com o psicólogo, haverá o lançamento do Serviço de Educação e Responsabilização do Homem, criado pela Secretaria do Estado da Mulher do Rio de Janeiro. O evento é gratuito e aberto ao público.