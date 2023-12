Encontro marca início da Liga Resendense de Beach Tennis - Divulgação

Encontro marca início da Liga Resendense de Beach TennisDivulgação

Publicado 14/12/2023 18:53 | Atualizado 14/12/2023 22:24

Um encontro na última semana confirmou o início da 1ª Liga Resendense de Beach Tennis. Os jogos começam no início de 2024, com campeonato previsto para fevereiro. Além da competição, ao longo do primeiro bimestre serão realizados eventos, torneios e atividades que fomentem o esporte, trazendo moradores da cidade e dos municípios vizinhos para as quadras.

Idealizada pela atleta Carla Caetano e pela publicitária Carolina Llerena, o objetivo da liga é desenvolver e impulsionar o esporte no município, além de trazer uma atividade para todas as idades. “Nossa expectativa é criar um movimento para formar uma comunidade saudável, dentro de um ambiente de crescimento, incentivando o bem-estar através do beach tennis”, contou a presidente da liga, Carla.

Participaram da reunião os conselheiros da liga e o responsável financeiro. “A liga começou com o pé direito, com pessoas bacanas. Só pessoas do bem, com energia positiva. Estou ansioso para 2024”, afirmou o conselheiro José Escobar. O cronograma está sendo organizado e será divulgado em breve. A organização também divulgará os critérios para as inscrições. O campeonato vai durar o ano inteiro de 2024.

Com a nova arena lançada na cidade, no Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco, a expectativa é que o beach tennis atraia cada vez mais moradores com vontade de se exercitar e cuidar da saúde. O local já reúne pessoas de todas as idades com atividades diárias.

SOBRE CARLA CAETANO

A atleta Carla Caetano já é experiente na modalidade. Começou a disputar torneios nacionais de tênis aos 9 anos, se destacando em 1º lugar no ranking de diversas categorias juvenis. Aos 14 anos, iniciou sua trajetória profissional no esporte. Ao longo da carreira, foi treinada pelo mesmo técnico de Guga Kuerten, Larri Passos. Representou Portugal no campeonato europeu sub-18 de tênis. Hoje é técnica de tênis e beach tennis em Resende, onde mora há pouco mais de um ano.