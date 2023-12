Santo Amaro realiza festival de samba e pagode - Raimundo Brasil

Publicado 16/12/2023 07:00

O bairro Santo Amaro recebe neste sábado (16) o 3° Festival de Samba e Pagode. O evento será realizado na quadra da localidade, a partir das 14h. A entrada é gratuita.

A terceira edição contará com uma programação com artistas regionais que levarão os sucessos de samba e pagode. O público irá se divertir com shows de 2 Pedros, Paulo Toró e a banda Nosso Lema.