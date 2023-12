Jogador da base do Resende morre aos 14 anos - Divulgação

Jogador da base do Resende morre aos 14 anosDivulgação

Publicado 17/12/2023 00:08

O jogador das categorias de base do Resende Futebol Clube, Lázaro Batista, de 14 anos, morreu na madrugada de sábado (16) em Volta Redonda. Ele estava internado em um hospital particular para tratamento de um câncer desde o ano passado.

Ele foi diagnosticado com um tumor ósseo quando era jogador do sub-13 do time. Em janeiro deste ano, ele precisou ter a perna esquerda amputada. Meses depois, o adolescente recebeu a informação de que estava com metástase no pulmão.

O corpo do jogador foi sepultado na tarde de sábado no cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda, cidade onde morava. O Resende FC emitiu uma nota de pesar e solidariedade. Veja abaixo:

"O Resende Futebol Clube, com profunda tristeza, comunica o falecimento do nosso jovem atleta Lázaro Batista, de 14 anos, que nos deixou, nesta madrugada, em Volta Redonda.

Lázaro, sempre com muita bravura e sem abandonar, até o último momento, o sorriso no rosto, faleceu em decorrência de um câncer.

Lázaro nos deixa exemplo de força e perseverança, em sua passagem pela Terra. Nosso profundo pesar, solidariedade e desejo de toda força do mundo à família e aos amigos.

Queremos lembrar do nosso centroavante assim, sempre com um sorriso no rosto e fazendo uma das coisas que ele mais amava, jogar bola.

A família Resende está de luto."