Publicado 19/12/2023 09:00 | Atualizado 19/12/2023 16:27

Uma obra da concessionária de água de Resende atingiu uma tubulação e provocou um vazamento de gás na segunda-feira (18). O caso aconteceu no bairro Campos Elíseos. Ninguém se feriu.

De acordo com a Defesa Civil, o serviço estava sendo feito pela equipe da Águas das Agulhas Negras. A empresa informou que atingiu a tubulação de gás ao perfurar o solo para implantação de rede de esgoto. Ainda segundo a Águas da Agulhas Negras, essa tubulação não constava no cadastro fornecido pela empresa de gás Naturgy para realização do serviço.

Em nota, a Naturgy disse que o vazamento foi controlado e o fornecimento de gás natural restabelecido. A empresa destacou que, para evitar situações como esta, desenvolveu um guia para obras em vias públicas nos municípios abastecidos por gás canalizado.