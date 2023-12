Publicado 18/12/2023 06:00

Um homem, de 41 anos, ficou gravemente ferido ao cair de um viaduto no sábado (16) na Via Dutra, em Resende. O acidente aconteceu na altura do km 303.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o irmão da vítima disse que os dois estavam caminhando quando o homem tropeçou e caiu no asfalto da pista de retorno sob o viaduto.

Ele foi socorrido com ferimentos graves pela equipe da concessionária que administra a rodovia para o Hospital de Emergência. A unidade não informou o estado de saúde dele.

O caso foi registrado na 89ª Delegacia Policial de Resende.