Conselho Municipal de Saúde relata falta de diálogo com Prefeitura de Resende - Carina Rocha

Conselho Municipal de Saúde relata falta de diálogo com Prefeitura de ResendeCarina Rocha

Publicado 22/12/2023 16:10

O Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Resende emitiu uma nota nas redes sociais relatando falta de diálogo entre o órgão e a Prefeitura do município. Segundo o documento, após uma mulher invadir a recepção do Hospital de Emergência com um carro na última quarta-feira (20), a direção da unidade teria se recusado a receber a presidente do Conselho, Célia Serrano, e o vice, Ubiratan de Oliveira.

Os representantes dos usuários e os membros da Comissão de Fiscalização Assistencial manifestaram buscavam esclarecimentos por parte dos representantes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). "Temos recebido recorrentes reclamações sobre o atendimento prestado naquela unidade de saúde e encontrado pouca receptividade pela Secretaria a nossos questionamentos. Essa postura da SMS e do Hospital só reforça nossas suspeitas sobre a existência de problemas sérios, especialmente no que diz respeito ao número de médicos que efetivamente atendem, ou deveriam atender, assim como sobre mecanismos de monitoramento da qualidade dos serviços ali prestados", disse.

Ainda de acordo com a nota, o Conselho lamentou os transtornos pessoais e patrimoniais decorrentes do ato praticado pela acompanhante da paciente e afirmou que espera que sejam apuradas, com rapidez, lisura e transparência, todas as circunstâncias que motivaram o fato. "Aproveitamos para recomendar a implantação de controle de acesso ao estacionamento do Hospital, o reforço e a qualificação da segurança e de funcionários para lidar com situações críticas como a verificada nesse incidente", finalizou.

O jornal O Dia procurou a prefeitura de Resende. O Poder Público Municipal disse que não cabe à presidência do Conselho tomar decisões de forma isolada. "O Conselho de Saúde, por seu regimento, atua através de decisões colegiadas aprovadas por seu Plenário. Iniciativas isoladas de conselheiros não possuem previsão legal. O diálogo entre SMS e CMS é excelente e se dá sempre nas reuniões ou através das deliberações ou requisições de informações aprovadas pelo Colegiado".