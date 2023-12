Asfalto cede e caminhão fica preso em Resende - Divulgação

Publicado 20/12/2023 00:05

Um caminhão de coleta de lixo ficou com a roda presa após o asfalto ceder na terça-feira (19) em Resende. O caso aconteceu na Rua do Canal, no bairro Baixada da Olaria.

Segundo a prefeitura, o buraco no solo foi devido à uma erosão no terreno, causada por um rompimento na rede de esgoto.

O caminhão foi retirado e o local isolado. A empresa responsável pelo saneamento do município foi acionada para solucionar o problema.