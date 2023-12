Resende entra em recesso de fim de ano - Divulgação

Resende entra em recesso de fim de anoDivulgação

Publicado 26/12/2023 07:00 | Atualizado 26/12/2023 10:55

A Prefeitura de Resende permanece com serviços essenciais em funcionamento durante o recesso de fim de ano. As atividades no Pátio Administrativo da prefeitura serão retomadas no dia 2 de janeiro, a partir do meio-dia.

O Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori, o Hospital da Criança Albert Sabin, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Cidade Alegria, e o Pronto Atendimento Paraíso seguem com o atendimento funcionando normalmente.

Em caso de necessidade de remoção de pacientes, a população conta com os serviços da Central de Ambulâncias, que pode ser acionada através do telefone (24) 3381-4493, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência pelo 192.

O Hemonúcleo de Resende (NHR), localizado ao lado do Hospital de Emergência, ficará fechado nos dias 25 e 26 de dezembro, 1º e 2 de janeiro. Nos dias 27, 28 e 29 de dezembro, funcionamento normal, das 08h às 11h.

O órgão fica de plantão 24 horas pelo telefone 199. As atividades de recolhimento de lixo doméstico seguem o cronograma habitual, sem interrupções. O Acolhimento Institucional (Abrigo), que atende a população de rua, segue funcionando durante o fim de ano. O Sine retorna na terça-feira, dia 2 de janeiro, das 8h às 18h.