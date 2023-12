Atletas do sub-20 do Pérolas Negras concluem estudos - Divulgação

Publicado 27/12/2023 07:00 | Atualizado 27/12/2023 16:00

Quatro atletas da Academia Pérolas Negras concluíram os estudos no Centro de Treinamento após a conquista do bicampeonato da Série B1 do Carioca.

O goleiro Hendrix Teixeira de Souza, de 19 anos, e o lateral-direito Matheus Tomaz Carneiro, de 18 anos, concluíram a formação pelo Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA).

O goleiro Luiz Fernando de Assis Lopes, de 17 anos, completou o ensino médio, enquanto o goleiro Ryan Antonio Vieira da Silva, de 18 anos, prestou vestibular e foi aprovado para a faculdade de Educação Física.