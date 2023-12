Pessoas privadas de liberdade trabalham na campanha de reflorestamento do Pérolas Negras - Divulgação

Pessoas privadas de liberdade trabalham na campanha de reflorestamento do Pérolas Negras Divulgação

Publicado 26/12/2023 11:24

Dando continuidade à campanha de reflorestamento “Cada gol = 100 árvores”, a Academia Pérolas Negras iniciou o preparo da área 02 da fazenda Água Boa, na Serrinha do Alambari, em Resende. Para essa nova fase, realizada em parceria com a Cedae, através do programa Replantando Vida, está sendo utilizada mão de obra de pessoas privadas de liberdade alocadas no presídio de Bulhões. A cada três dias trabalhados, os homens terão um dia a menos na prisão, resultando na redução da pena.



No momento, 15 homens estão trabalhando na campanha de reflorestamento junto com os colaboradores da APN Ambiental, da Cedae e do Instituto Toré, que também é parceiro nessa nova fase. A meta é chegar a 40 pessoas privadas de liberdade atuando na região, onde está previsto o plantio de aproximadamente 2.500 mudas a partir de janeiro do ano que vem.

“Eles estão super empolgados e animados. Alegres em receber essa oportunidade, que além da redução da pena, também os remunera pelos serviços. É muito importante para o Pérolas fazer parte dessa etapa aqui em Resende, algo novo em nossa região”, conta Luiz Octávio Veiga, técnico ambiental da Academia Pérolas Negras.



Nessa fase de preparo da área está sendo construída uma cerca para evitar a entrada de animais. “As próximas atividades são a roçada, o coroamento (capina em volta do lugar de plantio das mudas), a perfuração (berçamento), a adubação de berço e o hidrogel que colocamos junto com a muda. O plantio está previsto para o final de janeiro, finalizando essa área”, relata Luiz.