Casal é preso com quase 90 quilos de pasta base de cocaína na Via Dutra, em Resende - Divulgação

Casal é preso com quase 90 quilos de pasta base de cocaína na Via Dutra, em Resende Divulgação

Publicado 28/12/2023 19:05

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu nesta quinta-feira (28) um casal que transportava quase 90 quilos de pasta base de cocaína em Resende. O flagrante aconteceu no sentido Rio de Janeiro da Via Dutra.

Segundo a PRF, os agentes abordaram o carro após avistarem o motorista sem cinto de segurança. O homem, de 55 anos, estava acompanhado da esposa, também de 55, mas ficou bastante nervoso e caiu em contradições sobre o motivo da viagem.

Durante a revista, foram encontrados 87 tabletes do entorpecente. A droga estava em bolsas no banco traseiro e dentro do porta-malas. Diante da situação, o motorista acabou confessando que receberia R$ 3 mil pelo transporte.

Ele disse que buscou o entorpecente em São Paulo e faria a entrega em Resende. Afirmou ainda que estava seguindo um outro veículo. Os dois foram levados para a 89ª Delegacia Policial de Resende, onde foram autuados por tráfico de drogas.