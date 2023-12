Governo do Estado alerta para alta de casos de dengue em Resende - Divulgação

Publicado 29/12/2023 16:00 | Atualizado 29/12/2023 16:10

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) divulgou na quinta-feira (28) o segundo Boletim Panorama da Dengue sobre a situação epidemiológica da dengue nas regiões do Rio de Janeiro. No Médio Paraíba, Resende é o município que está com maior atraso de notificações e casos acima do esperado. Até terça-feira (26), a cidade já tinha registrado 1.529 casos e duas mortes. No ano passado, foram apenas 61 casos, um aumento de 2.406%.



Elaborado por técnicos do Centro de Informação Estratégica de Vigilância em Saúde, que compõe o Centro de Inteligência em Saúde da SES-RJ (CIEVS/CIS-RJ), o boletim deixa evidente que o estado do Rio de Janeiro mantém tendência de aumento na transmissão de casos da doença, com circulação bem acima do limite máximo esperado para o momento. O modelo de análise estima também o que deveria aparecer no sistema de informação, mostrando a situação epidemiológica real dos municípios, se não houvesse atraso nas notificações. Dessa forma, o monitoramento permite a ação mais oportuna para reduzir o impacto da transmissão.



Quando observado o índice de incidência da doença, que é a relação do número de casos por 100 mil habitantes, três cidades das Agulhas Negras apresentam patamares elevados, acima de 200 casos / 100 mil habitantes: Resende, Itatiaia e Porto Real. "Diante desse cenário, a Secretaria de Estado de Saúde tem reforçado as ações de treinamento no manejo da dengue para médicos e enfermeiros dos municípios e de sua rede própria, além de fornecer suporte e orientação aos municípios. É importante também que cada um faça a sua parte, para diminuir focos de proliferação do mosquito transmissor”, alerta Claudia Mello, secretária de Estado de Saúde.



Em nota, a Prefeitura de Resende informou que já registrou este ano 1.326 casos. As duas mortes aconteceram em agosto e novembro. Reforçou que vem realizando mutirões na cidade de limpeza com coleta de materiais inservíveis (entulho), capina e roçada, além visitas domiciliares diárias, com orientações aos moradores e análises. A prefeitura também está atuando com fumacê pelas ruas do município.



O município também realiza ações de bloqueio quando existe caso suspeito ou confirmado com visita às residências próximas; visita intersetorial nos canais e córregos da cidade; controle químico, distribuição de telas para caixas d'água; monitoramento dos pontos estratégicos; realização de checklist pelos Agentes Comunitários de Saúde; atividades de educação nas escolas; notificação de proprietários de terrenos mato alto e/ou acúmulo de inservíveis; além de divulgação nos canais oficiais.

Denúncias podem ser feitas diretamente na ouvidoria geral no pátio da prefeitura ou através do telefone (24) 3360-6200 / (24) 3360-6191.