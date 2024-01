Câmara aprova orçamento de mais de R$1 bilhão para Resende - Divulgação

Publicado 10/01/2024 18:00 | Atualizado 10/01/2024 18:56

Antes de entrarem em recesso, os vereadores de Resende aprovaram no último mês a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2024, que fixa despesas e estima receitas. Na mesma sessão, foram aprovadas também as Emendas Impositivas para o período. Enquanto a LOA 2024 projeta uma verba de R$1.015.306.700,00, cerca de R$36 milhões a mais do que a de 2023, o valor total das Emendas Parlamentares Impositivas será de R$8.697.384,00, quase R$408 mil acima do montante alcançado em 2023.

Uma vez que, por força de Lei, 50% da verba reservada para as emendas devem ser destinados à Saúde, essa área foi a principal beneficiada pelos parlamentares, recebendo um valor total de R$4.532.302,85. Para o presidente da Casa, Sandro Ritton, o Orçamento Impositivo é uma das principais ferramentas à disposição dos vereadores para fazer a diferença na vida da população. “O vereador está em contato direto com o povo e conhece bem as suas necessidades. As emendas impositivas são uma forma de garantir que essas demandas sejam de fato atendidas”, comentou.