Resende inicia novo esquema de vacinação contra a Covid-19 - Raimundo Brasil

Resende inicia novo esquema de vacinação contra a Covid-19 Raimundo Brasil

Publicado 09/01/2024 13:00 | Atualizado 09/01/2024 18:28

A Secretaria Municipal de Saúde de Resende iniciou esta semana uma nova estratégia de vacinação contra a Covid-19. Para o público infantil, a primeira dose deve ser aplicada a partir dos 6 meses de vida; a segunda dose, um mês após a primeira; e a terceira dose, dois meses após a segunda.

Além do bebês, também sendo vacinadas as crianças até quatro anos. Para os grupos prioritários, o intervalo mínimo para a aplicação da dose de reforço será de seis meses para gestantes e puérperas, pessoas com 60 anos ou mais e imunocomprometidos. Para os demais grupos prioritários, será considerada uma dose anual.

Nesta semana, a campanha começou no PSF Nova Alegria. Na terça-feira (9) acontece no PSF Paraíso, também das 8h às 16h. Já na quarta-feira (10), na Clínica da Família, das 8h às 20h. Na quinta (11) e sexta-feira (12), a vacinação será realizada no Centro Municipal de Imunização, das 8h às 16h. E para fechar a semana, no sábado (13), a vacinação acontecerá no PSF Itapuca, das 8h às 16h.