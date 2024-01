Liga Resendense de beach tennis abre inscrições para associação em Resende - Divulgação

Publicado 10/01/2024 17:00 | Atualizado 10/01/2024 18:56

A Primeira Liga Resendense de beach tennis abriu inscrições para associações para a temporada deste ano. Os cadastros podem ser feitos individualmente ou em dupla através do link divulgado no instagram da Liga. Os interessados devem se cadastrar até o dia 15 de janeiro.

Podem se inscrever atletas acima de 18 anos e de todas as cidades do Sul do Rio. A taxa é única e anual (R$ 160) e garante participações e benefícios. Os inscritos participarão de um coquetel de lançamento, além de ganhar um kit atleta, composto por camisas, mochila e garrafa.

A Liga é composta por quatro fases classificatórias para a etapa final. As seis melhores duplas chegarão à última etapa. Os inscritos na Liga podem participar de torneios ao longo deste ano.