PRF flagra veículos com excesso de peso - Divulgação

PRF flagra veículos com excesso de peso Divulgação

Publicado 25/01/2024 14:00 | Atualizado 25/01/2024 16:22

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou na quarta-feira (24) dois veículos de carga com limites de peso excedentes em desacordo com a legislação vigente. O caso aconteceu no km 307 da Via Dutra, em Resende.

Segundo a PRF, os veículos vinham do Espírito Santo com destino a São Paulo. Os agentes constataram cerca de 17 toneladas de peso excedente. Aproximadamente 11 toneladas foram verificadas em um único veículo.

Além das sanções de ordem administrativa, o caso será encaminhado as autoridades judiciárias para apuração e os procedimentos cabíveis.