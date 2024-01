Santa Casa realiza roda de conversa sobre saúde mental - Divulgação

Publicado 23/01/2024 18:43

Em alusão à campanha "Janeiro Branco", mês de conscientização sobre a saúde mental, a Santa Casa de Misericórdia promove uma roda de conversa sobre o tema, nesta quinta-feira (25), às 15h, no Salão Nobre da unidade de saúde.

O evento terá abertura com as psicólogas Jéssica e Joice, e logo após, uma roda de conversa com o médico psiquiatra, Dr. Rodrigo Riskalla. O evento é aberto ao público em geral.

Segundo o diretor da Santa Casa, Kaio Márcio, no encontro serão abordados a origem do Janeiro Branco, como foi iniciado e o motivo da campanha ser realizada todos os anos. "O objetivo da roda de conversa é propor reflexões para proporcionar melhor qualidade de vida a todos. O palestrante também irá explicar sobre as patologias psiquiátricas que mais acometem a sociedade, como depressão, ansiedade e a síndrome de Burnout".