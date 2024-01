Publicado 21/01/2024 12:37

Um homem, de 27 anos, foi preso por esfaquear um casal na sexta-feira (19) em Resende. O crime aconteceu no bairro Surubi Velho.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito foi encontrado em casa. As vítimas, um homem de 39 anos e uma mulher de 33, identificaram o autor no Hospital de Emergência. A unidade não informou o estado de saúde deles.

Ele foi levado para a 89ª Delegacia Policial de Resende, onde foi autuado por dupla tentativa de homicídio.