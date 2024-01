Resende abre inscrições para cursos de iniciação musical - Raimundo Brasil

Publicado 18/01/2024 21:44 | Atualizado 18/01/2024 21:55

A Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda de Resende abriu as inscrições para os cursos de iniciação em música do primeiro semestre de 2024 da Escola das Artes Maestro Vicente Aniceto Senna. Os interessados podem se inscrever até o dia 2 de fevereiro. As aulas têm previsão para iniciar em 5 de fevereiro.

Os cursos são semestrais e destinados a crianças e adultos, porém as vagas serão preferencialmente para crianças e adolescentes da rede pública de ensino. As aulas oferecidas são: Musicalização Infantil - flauta doce para crianças de 5 a 8 anos; Iniciação Musical - violão, teclado, canto/coral/técnica vocal para crianças de 8 a 12 anos; e Iniciação Musical - violão, teclado, contrabaixo, guitarra, canto/coral/técnica vocal para pessoas a partir de 12 anos, sem limite de idade, conforme disponibilidade de vagas.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na secretaria da Escola das Artes Maestro Vicente Aniceto Senna, na Rua Dr. Luiz da Rocha Miranda, n°117, no Centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h. No ato da inscrição, são necessários os seguintes documentos: uma foto ¾, cópia de comprovante de residência, cópia de identidade/cpf ou certidão de nascimento. Vale destacar que, para os candidatos menores de 18 anos, as inscrições só podem ser feitas pelo responsável, com apresentação da cópia do RG dos pais ou responsável.

A Escola das Artes Maestro Vicente Aniceto Senna funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Cada aluno terá aula uma vez por semana, por modalidade de instrumento, com duração de 50 minutos. Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone (24) 3354-6971 ou pelo e-mail: escolademusicaresende@gmail.com .