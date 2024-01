Confira as vagas de estágio no CIEE de Resende - Divulgação

Publicado 15/01/2024 10:00 | Atualizado 15/01/2024 19:16

A unidade de Resende do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com diversas vagas de estágio abertas. Podem se candidatar moradores da cidade e de municípios vizinhos como Porto Real, Quatis e Itatiaia.



Confira as oportunidades:

Ensino Médio completo - 5 vagas

Administração - 5 vagas

Ciências Contábeis - 3 vagas

Designer - 2 vagas

Direito - 3 vagas

Sistema de Informação - 2 vagas

O interessados devem enviar o currículo para o e-mail resende@cieerj.org.br ou se cadastrar pelo site do órgão. Em caso de dúvidas, o telefone é (24) 3354-1410. O CIEE fica na Rua Nicolau Taranto, 197, bairro Campos Elíseos.