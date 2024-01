Museu de Resende abre 2º Salão de Fotografia - Douglas Pacheco

Museu de Resende abre 2º Salão de FotografiaDouglas Pacheco

Publicado 12/01/2024 08:00 | Atualizado 12/01/2024 09:30

O Museu de Arte Moderna de Resende abre nesta sexta-feira (12) o 2° Salão de Fotografia, às 19h. A mostra celebra o Dia do Fotógrafo, comemorado em 8 de janeiro. A entrada é gratuita e os visitantes podem conhecer os trabalhos até o dia 1° de março, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, na Rua Dr. Cunha Ferreira, n° 107, no Centro Histórico.

O Salão de Fotografia tem como objetivo incentivar a produção e difusão da arte da fotografia e reconhecer e dar visibilidade aos talentos e tendências artísticas, propiciando o intercâmbio entre os nomes da área e a aproximação da população com a arte da fotografia.

Segundo a diretora do MAM de Resende, Carmem Aguiar, o Salão de Fotografia ficará na agenda anual do Museu. "Ao todo, o júri premiou cinco obras que serão incorporadas ao acervo do MAM e outorgou cinco menções honrosas para a edição deste ano".

Paralelo ao 2° Salão de Fotografia, acontecerá também uma exposição individual da fotógrafa Cláudia Moraes, cujo olhar foca na natureza da região, principalmente os pássaros e a flora.

Confira os fotógrafos participantes:

Premiados:

Christian Spencer - “A poesia do voo”

Claudia Fernandes Moraes - “Abundância”

Franciele Frech - “Cotidiano peruano 1”

Leandro de Oliveira Pereira - “Arte viva”

Maurício Teixeira - “Veneno em sachê”

Menção honrosa:

Carlos Eduardo Zikan - “Acampamento à luz da Via Láctea”

Cláudio Roberto Barbosa e Silva - “Ficção social”

João Carlos dos Santos Fest - “Quem mora lá”

Luy Albino - “Reflexo Decoloniais”

Thaís Narciso Miguel - “Coragem mútua”

Selecionados para a Exposição:

Antonio Morgado

Carlos Guerreiro

Carolina Bühler Alves

Cristina David

Diego Riboredo de Oliveira

Douglas Tupinambá da Silva

Erik Filipi Cillani

Higor de Andrade

João Pedro Vilhena

Nathyellen Ribeiro Louzada

Rafael de Oliveira da Conceição

Simone Oliveira de Faro Mendes de Almeida

Victória de Lucena Sampaio