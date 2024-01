Resende realiza seletiva de futsal - Divulgação

Publicado 15/01/2024 14:00 | Atualizado 15/01/2024 19:18

Em busca da próxima geração de craques, o Resende Futebol Clube realiza uma seletiva de futsal. As avaliações acontecem entre os dias 22 e 24 de janeiro, às 18h30, no ginásio Firjan Sesi.

No ato da avaliação, o atleta deverá comparecer com camisa branca, short e meião preto. É indispensável a entrega do atestado médico para residentes de Resende.

No dia 22 será a categoria Sub-9 (2015/2016); no dia ia 23: Sub-11 (2013/2014); e no dia 24: Sub-13 (2011/2012). As inscrições devem ser feitas pelo (24) 974024604 e e-mail: futsal@resendefc.com.br.