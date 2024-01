Publicado 22/01/2024 16:49

Um homem, de 39 anos, foragido da Justiça por roubo na cidade de Aparecida, no Vale do Paraíba Paulista, foi preso nesta segunda-feira (22) em Resende, no sul do estado do Rio de Janeiro. Ele foi encontrado no bairro Campos Elíseos.

Segundo a Polícia Militar (PM), na hora da prisão ele chegou a dar um nome falso aos agentes. Contra ele havia um mandado de prisão expedido em agosto de 2019 pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Ele foi condenado a 13 anos e nove meses de reclusao em regime fechado. O homem foi levado para a 89ª Delegacia Policial de Resende, onde está à disposição da Justiça.