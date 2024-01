Iterj realiza cadastro para regularização fundiária - Raimundo Brasil

Publicado 30/01/2024 13:00 | Atualizado 30/01/2024 17:29

O Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (Iterj) realiza nesta semana uma nova ação de regularização fundiária. As atividades estarão concentradas entre os dias 31 de janeiro e 4 de fevereiro no bairro Vicentina.

O objetivo é dar andamento ao processo para regularizar os terrenos e imóveis. As equipes da superintendência de Habitação e os técnicos do Iterj percorrerão os imóveis das 9h às 12h e das 13h às 17h.

Os moradores que não estiverem em casa durante as visitas técnicas podem tirar dúvidas através dos telefones (21) 2332-7236 ou (21) 2332-7238.