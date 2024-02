Exposição com capas de discos começa nesta quinta-feira, dia 1º - Divulgação

Publicado 31/01/2024 15:00 | Atualizado 31/01/2024 19:12

Para celebrar o carnaval, a Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda de Resende abre nesta quinta-feira (1º) a edição de fevereiro do projeto ‘Arte na Capa’, no Museu da Imagem e do Som de Resende. A entrada é gratuita e a classificação é livre.

Em fevereiro, o ‘Arte na Capa’ é intitulado como ‘Dias de Folia’ e reunirá diversas capas de discos de vinil com o tema do Carnaval Brasileiro. O público poderá conferir a mostra de 1º a 29 de fevereiro, de segunda a sexta-feira (exceto em feriados), das 12h às 17h, no MIS, localizado no térreo da Casa da Cultura Macedo Miranda, na Rua Dr. Luiz da Rocha Miranda, 117, no Centro Histórico.

Segundo serão expostas no total 16 capas de LP’s, que vão desde os enredos de Escolas de Samba do Rio de Janeiro até capas com coletâneas de marchinhas ou alusivos ao tema.