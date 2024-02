Estudantes realizam plantio de mudas de árvores da Mata Atlântica - Divulgação

Publicado 02/02/2024 14:00 | Atualizado 02/02/2024 17:27

Estudantes de Resende realizaram o plantio de 50 mudas de árvores da Mata Atlântica nesta semana no entorno da lagoa do bairro Morada da Colina. A ação foi realizada pelos alunos da equipe de robótica "NINE TAILS" e técnicos da Agência de Meio Ambiente de Resende (Amar).

A parceria começou em janeiro do ano passado, quando a “NINE TAILS” participava da etapa nacional de robótica em Brasília, competindo com equipes de diversos estados, com a etapa final em Houston, nos Estados Unidos.

Como desdobramento das ações, os alunos decidiram continuar com os plantios em parceria com a Amar, que fornece as mudas, e estabeleceram uma meta de plantar uma árvore para cada clique de apoio que receberam durante a competição. Desta forma, a equipe pretende plantar até 900 árvores ao longo do ano de 2024.